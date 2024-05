https://fr.sputniknews.africa/20240508/le-pentagone-admet-que-washington-devra-retirer-ses-troupes-du-niger-1066437650.html

Le Pentagone admet que Washington devra retirer ses troupes du Niger

Le chef du Pentagone a admis que les États-Unis devraient retirer leurs troupes du Niger, tout en notant que Washington entend étudier la possibilité... 08.05.2024

Les États-Unis devront retirer leurs troupes du Niger, a admis ce mercredi 8 mai le chef du Pentagone Lloyd Ostin lors d'auditions au Sénat.Dans le même temps, le responsable a indiqué que Washington étudie la possibilité d’installer sa présence militaire en Afrique de l'Ouest.Ces derniers temps, Washington fait face à la fin de la coopération militaire avec le Tchad et le Niger, à l'initiative de ces pays. Les autorités nigériennes ont dénoncé, le 16 mars, l'accord ad hoc avec les États-Unis, qui disposent d'environ un millier de soldats dans le pays, ainsi que d'une importante base de drones à Agadez.Cela montre l'échec de la politique néocoloniale US en Afrique, estime Karen Kwiatkowski, ex-analyste du Pentagone et lieutenant à la retraite de l'US Air Force, auprès de Sputnik.

