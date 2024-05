https://fr.sputniknews.africa/20240508/le-cortege-du-regiment-immortel-defile-a-paris---video-1066436682.html

Le cortège du Régiment Immortel défile à Paris - vidéo

La mémoire des héros et victimes de la Seconde guerre mondiale a été honorée lors d'une marche du Régiment Immortel dans la capitale française, relate un... 08.05.2024, Sputnik Afrique

Plusieurs centaines de personnes ont honoré ce 8 mai à Paris la mémoire de leurs proches morts pendant la Seconde Guerre mondiale, rapporte un correspondant de Sputnik sur place. Les participants ont porté des photos en noir et blanc, des œillets, des roses et des rubans de Saint-Georges.La Préfecture de Paris n'a accepté la tenue de la marche qu'au dernier moment, mais a mis les moyens adéquats en œuvre pour assurer la sécurité des participants, ajoute le responsable.Avant la marche, un provocateur arborant des symboles ukrainiens a cependant tenté de déclencher une bagarre, criant des slogans russophobes. Il a été maîtrisé par les forces de l'ordre.Régiment immortelLes marches du "Régiment Immortel" se déroulent en Russie et dans un certain nombre de pays pour honorer les héros et les victimes de la Grande Guerre patriotique de 1941-1945. La première marche du genre, baptisée initialement Parade des Vainqueurs s'est tenue en 2007 à Tioumen, en Sibérie. Chaque année, de plus en plus de villes russes organisaient de telles marches commémoratives qui ont été finalement baptisées Régiment immortel.

