La Russie frappe des sites énergétiques ukrainiens avec des missiles hypersoniques

Les forces russes ont frappé des installations électriques ukrainiennes, libéré deux localités et repoussé diverses contre-attaques, selon un nouveau bilan... 08.05.2024, Sputnik Afrique

En réponse aux tentatives de Kiev d'endommager des installations énergétiques russes, l'armée russe a elle-même utilisée des drones et des missiles hypersoniques Kinjal pour frapper des structures énergétiques ukrainiennes, a annoncé ce mercredi 8 mai le ministère russe de la Défense dans son nouveau bilan.Autre points clés du bilan:▪️ Le groupement Est russe a conquis des positions plus avantageuses et a repoussé 2 contre-attaques près d'Ourojaïnoïe et de Staromaïorskoïe en république populaire de Donetsk, l'armée de Kiev a perdu 3 blindés dont un M113 et 2 obusiers;▪️ Le groupement Ouest a libéré la localité de Kislovka dans la région de Kharkov et repoussé 2 contre-attaques de commandos dans les républiques de Donetsk et de Lougansk;▪️ Le groupement Centre a libéré Novokalinovo en RPD et a repoussé 11 contre-attaques ukrainiennes. L'ennemi a perdu 415 militaires, un char Leopard de fabrication allemande et 4 blindés;▪️ Le groupement Sud a pris des positions plus avantageuses, détruisant notamment un obusier M777 de facture américaine et un obusier automoteur polonais Krab. L'ennemi a perdu 355 soldats et un char dans sa zone;▪️ Le groupement Dniepr a infligé des dégâts à 4 brigades ukrainiennes, neutralisant 55 militaires;▪️ L'armée russe a détruit un atelier de production de drones de la 101e brigade de défense territoriale, des dépôts de munitions, des missiles et des projectiles d'artillerie ukrainiens;▪️ La défense aérienne russe a abattu 11 drones ukrainiens, un missile ATACMS et 3 bombes Hammer.

