Journée de la mémoire nationale en Algérie: Tebboune parle du "parcours militant" du peuple algérien

Le Président algérien a rappelé "l’extrême brutalité et cruauté" avec lesquelles "le colonialisme" a réprimé le soulèvement indépendantiste en 1945, alors que... 08.05.2024, Sputnik Afrique

En ce jour, l’Algérie commémore le 79e anniversaire de la répression par les forces françaises des manifestations anticolonialistes à Sétif, Guelma et Kherrata.Ces soulèvements du 8 mai 1945 "ont été l’une des étapes sanglantes que l’histoire moderne a retenues comme exemples, des plus éloquents, de rejet du colonialisme et d’attachement à la liberté et à la dignité, et aussi de sacrifices et de drames endurés par les peuples colonisés", a déclaré Abdelmadjid Tebboune."Le dossier de la mémoire est inaliénable et imprescriptible", a-t-il statué, ajoutant que le peuple algérien est "fier de son long parcours militant national et de sa lutte armée amère".

