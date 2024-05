https://fr.sputniknews.africa/20240508/christianisation-de-la-russie-le-patriarche-cyrille-sur-son-importance-spirituelle-et-historique-1066438508.html

Christianisation de la Russie: le Patriarche Cyrille sur son importance spirituelle et historique

Christianisation de la Russie: le Patriarche Cyrille sur son importance spirituelle et historique

Sputnik Afrique

Comment l'adoption de l'orthodoxie a changé la vie des Russes? Dans cette vidéo, le Patriarche Cyrille de Moscou et de Toutes les Russies parle de l'importance... 08.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-08T22:31+0200

2024-05-08T22:31+0200

2024-05-08T22:32+0200

église orthodoxe russe

patriarche cyrille

russie

patriarcat de moscou

église orthodoxe ukrainienne (canonique)

ukraine

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/08/1066438666_916:142:2593:1085_1920x0_80_0_0_7a245dc2ec07c231a675abe8d5c11d10.jpg

Le sermon a été prononcé le 28 juillet 2021, le jour de la Saint-Vladimir et de la fête du Baptême de la Russie.Dans un autre sermon, le chef de l'Église orthodoxe russe explique pourquoi le schisme que l'on tente d'organiser en Ukraine, est artificiel et donc non viable dans une perspective historique.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

église orthodoxe russe, patriarche cyrille, russie, patriarcat de moscou, église orthodoxe ukrainienne (canonique), ukraine