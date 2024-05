https://fr.sputniknews.africa/20240507/une-manifestation-pro-palestinienne-a-paris---video-1066421276.html

Une manifestation pro-palestinienne à Paris - vidéo

Une manifestation pro-palestinienne à Paris - vidéo

Une manifestation de soutien à la cause palestinienne a réuni plusieurs centaines de personnes dans la capitale française. La police a fini par disperser les... 07.05.2024, Sputnik Afrique

Plusieurs centaines de personnes, principalement des jeunes, se sont rassemblés ce mardi 7 mai sur la place de la République pour protester protesté contre les opérations de Tsahal à Gaza, rapporte un correspondant de Sputnik à Paris.Les manifestants ont appelé à boycotter Israël et à ne pas permettre à ce pays de participer aux prochains Jeux olympiques en France.Les manifestants ont scandé: "Nous sommes tous des enfants de Gaza", "Solidarité avec les étudiants mobilisés", "Les blocages, une seule réponse au carnage", "Vive la lutte du peuple palestinien"; "Israël - assassin, Biden - assassin, Macron - complice"; "On avait dit: 'plus jamais ça'. Varsovie, Treblinka et maintenant Gaza".Les forces de l'ordre ont dispersé les manifestants. Selon notre correspondant, elles ont utilisé des gaz lacrymogènes.

