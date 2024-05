https://fr.sputniknews.africa/20240507/le-gouvernement-russe-demissionne-apres-linvestiture-de-vladimir-poutine-1066397131.html

Le gouvernement russe démissionne après l'investiture de Vladimir Poutine

Peu après la cérémonie organisée ce 7 mai, le Premier ministre Mikhaïl Michoustine a officiellement présenté sa démission et celle de son cabinet.

Un décret ad hoc a été remis au chef de l'État russe, a annoncé le service de presse du gouvernement. La procédure de démission du gouvernement est prévue par la Constitution russe qui stipule que celui-ci se démet de ses fonctions devant le Président nouvellement élu. Comment le nouveau cabinet va être forméPour la première fois, le gouvernement russe sera constitué selon de nouvelles règles établies par les amendements à la Constitution en 2020.Dans les deux semaines suivant l'investiture, le Président doit soumettre un candidat au poste de Premier ministre à la Douma d'État, chambre basse du parlement russe. Les parlementaires auront une semaine pour examiner sa candidature et donner leur approbation.Ensuite, le Premier ministre propose des candidats aux postes de vice-premiers ministres et de ministres dit "civils". Leurs candidatures seront également examinées par la chambre basse du parlement.Certains ministres, à savoir, ceux de la Défense, de l'Intérieur, de la Justice, des Situations d'urgence et le chef de la diplomatie sont nommés par le Président après consultation du Conseil de la Fédération, chambre haute du parlement russe.Auparavant, tous les membres du gouvernement étaient nommés par décrets présidentiels, seule la candidature du Premier ministre devait être approuvée par la Douma.

