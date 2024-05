https://fr.sputniknews.africa/20240507/larmee-de-kiev-perd-1540-hommes-un-char-abrams-et-un-leopard-1066411195.html

L'armée de Kiev perd 1.540 hommes, un char Abrams et un Leopard

L'armée russe a déjoué plusieurs contre-attaques et amélioré sa situation sur le front ces dernières 24 heures, alors que les forces ukrainiennes ont perdu... 07.05.2024, Sputnik Afrique

Points clés du nouveau bilan présenté ce mardi 7 mai par le ministère russe de la Défense:▪️ Les forces russes ont repoussé une contre-attaque ukrainienne près d'Otcheretino en république populaire de Donetsk;▪️ Le groupement Ouest russe a frappé la 14e brigade mécanisée et la 77e aéromobile ukrainiennes. L'ennemi a perdu 335 militaires et un char Leopard-1;▪️ Le groupement Centre a amélioré sa position tactique, l'armée ukrainienne a perdu 395 hommes mais également un char Abrams et deux véhicules de combat d'infanterie Bradley;▪️ Les forces ukrainiennes ont perdu 600 militaires dans la zone de responsabilité du groupement Sud. Un radar américain AN/TPQ-36 a été détruit, ainsi que deux canons automoteurs Gvozdika;▪️ Le groupement Est a occupé des positions plus avantageuses, les pertes ukrainiennes dans sa zone s'élevant à 170 militaires;▪️ La défense aérienne russe a abattu 32 drones, 7 bombes Hammer et 7 projectiles de lance-roquettes multiples Vampire.

