La Tanzanie récolte 305.000 tonnes de noix de cajou, un record depuis 5 ans

La Tanzanie récolte 305.000 tonnes de noix de cajou, un record depuis 5 ans

Ce stock est en hausse de 61% par rapport aux 189.000 tonnes de noix produites au cours de la campagne précédente. 07.05.2024, Sputnik Afrique

D’après le directeur du Conseil de l’anacarde (CBT), il s’agit du volume récolté lors de la campagne agricole 2023/2024."Le gouvernement entreprend plusieurs efforts pour booster la production de noix de cajou dans le pays", a déclaré au Citizen Francis Alfred, directeur du CBT. Ainsi, il y a des subventions des intrants, des semences améliorées ont été distribuées et les agriculteurs ont été formés aux meilleures pratiques de la culture.La bonne production a permis d’accroître le volume des exportations. Ainsi, les expéditions de noix de cajou ont généré 227,1 millions de dollars en 2023/2024 contre 162,3 millions de dollars un an plus tôt. En Tanzanie, l’anacarde contribue à hauteur de 10% aux recettes des exportations de marchandises du pays.

