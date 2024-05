La cérémonie d’investiture de Vladimir Poutine comme si vous y étiez - images

https://fr.sputniknews.africa/20240507/la-ceremonie-dinvestiture-de-vladimir-poutine-comme-si-vous-y-etiez-1066404193.html

La cérémonie d'investiture de Vladimir Poutine comme si vous y étiez

Réélu en mars avec 87,28% des voix, Vladimir Poutine est réinvesti ce mardi de la présidence de la Russie pour un quatrième mandat. Revivez avec Sputnik cette... 07.05.2024, Sputnik Afrique

Trompettes d'orchestre brillantes d'or, tapis rouge et gardes du régiment du Kremlin figés au garde-à-vous. La salle Saint-André du Grand Palais du Kremlin accueille ce lundi l'investiture de Vladimir Poutine, qui donnera le coup d'envoi de son cinquième mandat à la tête de l'État.Cette cérémonie s'est déjà déroulée sept fois dans l'histoire de la Russie moderne. Elle a été organisée la première fois en 1991, avec l'investiture du Président Boris Eltsine. C'est alors que les principales règles de ce rituel ont été élaborées.Ce mardi, la cérémonie a démarré à midi. Portant la Constitution et le symbole présidentiel, des soldats en uniforme de parade sont entrés au pas cadencé dans la salle.À bord de sa nouvelle limousine et accompagné de son cortège, Vladimir Poutine est arrivé sur le territoire du Kremlin.Au premier coup de l'horloge du Kremlin, le chef de l'État a traversé les salles Alexandre et Saint-Georges, avant d'entrer dans la salle Saint-André pour prêter serment.Main sur la Constitution, Vladimir Poutine a prononcé un serment composé de 33 mots. Ce texte évoque le respect et la protection des droits et des libertés de l'homme et du citoyen, le service fidèle du peuple et la protection de la souveraineté, ainsi que de la sécurité et de l'intégrité de l'État. Le serment a été prêté en présence de représentants du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Il a été suivi de l'hymne national.Lors de la cérémonie, des signes de distinction particuliers sont remis au le chef de l'État. Il s'agit de l'étendard, et de la plaque de Président de Russie. Cette dernière est représentée par une croix en or, couverte de rubis en émail rouge, avec les armoiries de la Russie. Au verso de cette plaque, la devise "L'utilité, l'honneur et la gloire" est gravée.Dans son discours adressé à la Nation, Vladimir Poutine a dit assumer sa responsabilité devant le peuple pluriethnique de Russie et a qualifié "de grand honneur, de responsabilité et de devoir sacré de servir la Russie". Poutine est persuadé que la Russie traversera une période difficile avec dignité et deviendra encore plus forteIl est ensuite sorti sur la place des Cathédrales du Kremlin pour passer en revue le défilé de la garde du régiment présidentiel.30 salves d'artillerie ont été données en l'honneur du Président depuis le quai du Kremlin. En tant que chef des armées, Vladimir Poutine a eu droit au nombre maximal de tirs prévu dans la hiérarchie des honneurs militaires.Après, il s'est rendu à la Cathédrale de l'Annonciation de Moscou, où le patriarche Cyrille a célébré un Te Deum à l'occasion de l'investiture.Quelques minutes après la cérémonie, le gouvernement Michoustine a présenté sa démission.

