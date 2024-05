https://fr.sputniknews.africa/20240507/des-patchs-de-drapeau-francais-retrouves-sur-un-mercenaire-tue-dans-le-donbass---video-1066420655.html

Des patchs de drapeau français retrouvés sur un mercenaire tué dans le Donbass - vidéo

Les forces russes ont retrouvé des patchs aux couleurs du drapeau français sur le corps d'un mercenaire tué dans le Donbass.

Le corps d'un mercenaire portant des patchs aux couleurs du drapeau français a été retrouvé non loin de Belogorovka, dans la république populaire de Lougansk, après la prise de contrôle d'un point d'appui de l'armée ukrainienne.Sputnik a pris la possession d'une vidéo qui, selon une source au sein des services de sécurité, a été filmée par un membre d'une unité d'assaut russe.L'ancien sous-secrétaire américain à la Défense Stephen Bryen avait précédemment affirmé dans une interview aux journalistes occidentaux que la France avait envoyé des soldats de la Légion étrangère en Ukraine.En février, le Président Macron avait déclaré que les dirigeants des pays occidentaux avaient discuté de la possibilité d'envoyer des troupes en Ukraine. Il avait admis que les avis étaient partagés et rien n'est à exclure, selon lui. Le Kremlin avait plus tard indiqué avoir pris attention à ces propos de M.Macron.Envoi de troupes étrangères en Ukraine à l'étudeLe ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou avait noté, lors d'un entretien avec son homologue français Sébastien Lecornu, que l'envoi de troupes françaises en Ukraine créerait des problèmes pour la France elle-même.Auparavant, le Service de renseignement extérieur (SVR) russe avait précisé qu'une unité militaire française, si elle se retrouvait en Ukraine, deviendrait une cible légitime prioritaire de l'armée russe.La semaine dernière, Reuters avait annoncé que selon le chef de la diplomatie britannique David Cameron, Kiev avait le droit de frapper le territoire russe avec des armes britanniques. L'agence a plus tard retiré cette dépêche en attendant "des révisions du texte". Cependant, quelques heures plus tard, l'info a été republiée avec la citation inchangée. M.Cameron avait alors déclaré à Bloomberg qu'il laissait à Kiev le droit de déterminer les cibles pour les armes britanniques.

