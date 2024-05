https://fr.sputniknews.africa/20240507/cette-ruse-peut-preceder-lintervention-de-lotan-en-ukraine-selon-un-ex-agent-du-renseignement-us-1066418926.html

Cette ruse peut précéder l'intervention de l'Otan en Ukraine, selon un ex-agent du renseignement US

Cette ruse peut précéder l'intervention de l'Otan en Ukraine, selon un ex-agent du renseignement US

Sputnik Afrique

Une confrontation directe entre l'Otan et la Russie pourrait commencer en Ukraine suite à l'envoi de troupes par Paris qui compterait ainsi entraîner... 07.05.2024, Sputnik Afrique

La France pourrait entraîner l'Otan dans une confrontation frontale avec la Russie en envoyant un contingent en Ukraine, a déclaré ce 7 mai Scott Ritter, ex-officier du renseignement militaire américain, à la chaîne YouTube Dialogue Works.Le seul obstacle à ce scénario est l'attitude de Moscou, qui s'est dit prêt à neutraliser tout soldat français se rendant sur le sol ukrainien, a ajouté l'expert. Après une telle réponse, Paris pourrait donc se tourner vers l'Otan et Washington pour demander de l'aide pour ses troupes en Ukraine.Selon lui, les pays occidentaux dont la France savent que l'Ukraine est sur le point de s'effondrer et croient que l'intervention de l'Alliance est la seule solution possible.Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait précédemment souligné que les déclarations des représentants des pays occidentaux sur leur volonté d'envoyer des troupes en Ukraine nécessiteraient une réponse responsable, rapide et efficace de la part de Moscou. Selon lui, les exercices des forces nucléaires russes récemment annoncés par Moscou étaient en lien avec les actions menaçantes et provocatrices de certains représentants des pays européens.

