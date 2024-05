https://fr.sputniknews.africa/20240506/une-nouvelle-escalade-entre-loccident-et-la-russie-destabiliserait-tant-leurope-que-le-monde-1066396383.html

Une nouvelle escalade entre l'Occident et la Russie déstabiliserait tant l'Europe que le monde

Les pays occidentaux doivent reconsidérer l'envoi de troupes en Ukraine, car ce scénario pourrait accroître le risque de déploiement d'armes nucléaires, a... 06.05.2024, Sputnik Afrique

Selon l'expert, les répercussions de ce conflit s'étendent bien au-delà de l'Europe et ont un impact sur des régions comme l'Afrique, notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire, les prix des carburants et le paysage géopolitique. M.Minde a fait remarquer que les nations africaines se retrouvent souvent prises entre les tensions des grandes puissances. Plus tôt dans la journée, en réponse à l'escalade des tensions autour du conflit ukrainien et aux déclarations provocatrices des dirigeants occidentaux, le ministère russe de la Défense a annoncé des exercices impliquant des forces nucléaires tactiques.

