Regardez demain la cérémonie d’investiture de Vladimir Poutine avec Sputnik Afrique

Réélu en mars dernier avec 87,28% des voix, Vladimir Poutine sera réinvesti mercredi de la présidence de la Russie pour un cinquième mandat. 06.05.2024, Sputnik Afrique

Suivez l’événement en direct sur la chaîne Telegram de Sputnik Afrique ou sur notre site à partir de 09h00 (GMT), le 7 mai. La cérémonie solennelle se déroulera pour la septième fois dans l'histoire de la Russie moderne. Elle aura lieu dans le Grand Palais du Kremlin et réunira des centaines d'invités dont ceux venant de l’étranger. Vladimir Poutine prêtera serment, la main sur la Constitution de la Russie, et recevra des signes de distinction particuliers, l'étendard et la plaque de Président de Russie.

