Quels sont les types d'armes nucléaires tactiques dont dispose la Russie?

Quels sont les types d'armes nucléaires tactiques dont dispose la Russie?

Sputnik Afrique

En réaction aux "menaces provocatrices" de l'Otan, l'armée russe annonce la prochaine tenue d'exercices avec des armes nucléaires tactiques. En attendant... 06.05.2024, Sputnik Afrique

Qu'est-ce qu'une arme nucléaire tactique? Les armes nucléaires tactiques, ou armes nucléaires "de champ de bataille", ont été mises au point par les États-Unis dans les années 1950 pour être utilisées contre les troupes ennemies et autres cibles "tactiques". L'URSS a développé ses propres armes de cette catégorie, dont beaucoup ont été standardisées avec des systèmes d'armes conventionnels. La puissance explosive des armes nucléaires tactiques modernes va de quelques fractions de kilotonnes à environ 50 kilotonnes. Pour comparer, la bombe nucléaire américaine larguée sur Hiroshima en 1945 avait une puissance d'environ 15 kilotonnes. Combien d'ogives tactiques possède la Russie? La taille de l'arsenal d'armes nucléaires russes est tenue secrète, mais d'après la Fédération des scientifiques américains, il comprendrait entre 1.000 et 2.000 ogives (contre 22.000 en 1991). Ces armes ne sont pas soumises aux restrictions des traités qui régissent les arsenaux nucléaires stratégiques. De quels moyens la Russie dispose-t-elle pour utiliser ses armes nucléaires tactiques? Elle dispose d'un éventail de moyens pour transporter les armes nucléaires tactiques, notamment: Quelle est la portée des armes nucléaires tactiques russes? Compte tenu de la compatibilité avec de nombreuses munitions et plateformes de lancement conventionnelles, les armes nucléaires tactiques russes peuvent théoriquement frapper des cibles situées à une distance allant de quelques kilomètres à plus de 8.500 kilomètres. Fleuron de l'arsenal tactique russe L'armement nucléaire tactique russe comprend un élément unique: le 53T6, un missile antibalistique de conception soviétique utilisé par le système A-135 qui protège Moscou. Équipé d'une ogive nucléaire de 10 kilotonnes, le 53T6 est censé intercepter et détruire les missiles stratégiques approchant à une vitesse allant jusqu'à Mach 17 et à une distance pouvant atteindre 100 km. Les missiles intercepteurs avec des armes nucléaires tactiques peuvent également équiper les systèmes de défense aérienne S-300 et S-400. Risques d'escalade Entre de mauvaises mains, les armes nucléaires peuvent présenter un risque d'escalade stratégique, car leur puissance n'est pas suffisamment élevée pour avoir des conséquences mondiales, ce qui limite théoriquement leur utilisation. Contrairement aux USA qui autorisent l'utilisation des armes nucléaires à titre préventif, la Russie a mis en place des restrictions strictes à l'égard de son arsenal nucléaire, y compris les armes stratégiques. Leur usage est conditionné aux attaques ennemies impliquant des armes de destruction massive ou à une agression conventionnelle si grave qu'elle met en péril l'existence de la Russie.

