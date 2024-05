https://fr.sputniknews.africa/20240506/la-tournee-europeenne-de-xi-jinping-fait-la-une-de-la-presse-mondiale-1066388803.html

La tournée européenne de Xi Jinping fait la une de la presse mondiale

Le Président chinois est arrivé hier en France pour une visite officielle de deux jours. C'est le début de sa tournée européenne au cours de laquelle il se... 06.05.2024, Sputnik Afrique

New York Times: "Le Président chinois semble vouloir saisir les occasions d'affaiblir les liens entre le continent et les États-Unis et de forger un monde libéré de la domination américaine". South China Morning Post: "Le voyage du dirigeant chinois en Europe vise à regagner la confiance de l'Europe tout en creusant un fossé entre les États-Unis et leurs alliés dans le contexte de l'émergence de 'fissures' dans les engagements des États-Unis en matière de sécurité sur l'Ukraine". Politico: "Xi Jinping et Macron sont comme deux empereurs prêts à se battre. Entre les discussions sur les voitures électriques, le cognac et l'Ukraine, leur dîner risque de ne pas être très amusant".

