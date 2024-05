https://fr.sputniknews.africa/20240506/cereales-lalgerie-a-diversifie-ses-fournisseurs-et-la-russie-constitue-un-fournisseur-fiable-1066393250.html

Céréales: "l’Algérie a diversifié ses fournisseurs et la Russie constitue un fournisseur fiable"

Les récents chiffres du marché des céréales en Afrique du Nord et au Moyen-Orient montrent un revirement en faveur de la Russie. Que s’est-il passé et... 06.05.2024, Sputnik Afrique

Céréales: «l’Algérie a diversifié ses fournisseurs et la Russie constitue un fournisseur fiable» Sputnik Afrique Les récents chiffres du marché des céréales en Afrique du Nord et au Moyen-Orient montrent un revirement en faveur de la Russie. Que s’est-il passé et qu’est-ce qu’implique ce bouleversement ? Un économiste et enseignant-chercheur algérien répond à nos interrogations en prenant l’exemple de son pays.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, le docteur en économie Mohamed Achir, économiste et enseignant-chercheur à l'Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou en Algérie, analyse l’implication du basculement du marché des céréales en Afrique du Nord en faveur de la Russie." L’Algérie, avant, était très dépendante des fournisseurs européens et américains. […] Et maintenant, depuis la pandémie de la Covid-19, l’Algérie a essayé de diversifier ses fournisseurs et bien entendu la Russie constitue un fournisseur fiable, un fournisseur potentiel. […] C’est un des plus grands producteurs de céréales au monde", explique-t-il.Retrouvez aussi dans l’actualité de cette édition:- Les tensions au Moyen-Orient n’ont peut-être pas fini de faire monter les prix- En 2023, la Russie a exporté davantage vers l’Afrique que vers les deux Amériques- Les chiffres de la croissance du PIB au premier trimestre des États-Unis ont déçu les attentes- Le ministère turc du Commerce annonce la suspension totale des relations commerciales avec Israël- La République démocratique du Congo accuse la société Apple d’utiliser des minerais exploités illégalement- Les conseillers économiques de Donald Trump discutent de la stratégie à adopter pour empêcher tout pays de se détourner du dollar- L'Égypte discute du rôle croissant du rouble russe et du yuan chinois dans ses transactions- Le Caire a approuvé la création d'une zone franche sur sa côte méditerranéenneÀ écouter sur Sputnik Afrique !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Apple Podcasts-Google Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict-Spotify► Écoutez tous les podcasts de Marché en main

