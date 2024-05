https://fr.sputniknews.africa/20240506/calmer-les-tetes-chaudes-moscou-sur-lobjectif-de-ses-exercices-darmes-nucleaires-tactiques-1066392658.html

"Calmer les têtes chaudes": Moscou sur l'objectif de ses exercices d'armes nucléaires tactiques

"Calmer les têtes chaudes": Moscou sur l'objectif de ses exercices d'armes nucléaires tactiques

Les exercices de la Défense russe impliquant des armes nucléaires non stratégiques sont censés "calmer les têtes chaudes" en Occident, a fait valoir le... 06.05.2024

A en juger par les démarches des pays membres de l'Otan, ils cherchent délibérément à provoquer un affrontement militaire ouvert avec la Russie, indique la diplomatie russe.Le ministère a également prévenu que Moscou considérerait les F-16 en Ukraine comme porteurs d'armes nucléaires.Toujour selon la diplomatie, la Russie intensifie le développement et lance la production de systèmes de missiles à moyenne et courte portée en réaction aux récentes démarches des États-Unis.Plus tôt dans la journée, la Défense russe a annoncé la tenue prochaine d'exercices impliquant des armes nucléaires non stratégiques en réponse aux menaces d'officiels occidentaux à l’encontre de Moscou.

