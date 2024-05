https://fr.sputniknews.africa/20240505/six-pays-africains-conviennent-detendre-et-de-connecter-leurs-reseaux-ferroviaires-1066371240.html

Six pays africains conviennent d’étendre et de connecter leurs réseaux ferroviaires

Le projet conjoint Kenya-Ouganda sur le développement d’un chemin de fer dans le Corridor Nord a été rejoint par le Burundi, le Rwanda, la RDC et le Soudan du... 05.05.2024, Sputnik Afrique

C’est ce qui ressort d’un communiqué signé par les ministres des transports des pays concernés à Nairobi. Le projet vise à étendre le chemin de fer à voie standard (SGR) du Kenya à l'Ouganda et éventuellement au Rwanda et au Soudan du Sud.Comme le manque de financements n’a toujours pas été résolu, les quatre nouveaux membres se sont engagés à attirer les investissements. De son côté, l’Ouganda a déclaré finaliser les négociations avec un possible maître d’œuvre qui pourrait signer le contrat en mai. L'objectif du projet est d'assurer la circulation transfrontalière fluide des marchandises et des personnes, ainsi que de créer des zones économiques spéciales le long du corridor de transport.

