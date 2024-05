https://fr.sputniknews.africa/20240505/niger-des-mines-dor-temporairement-fermees-suite-a-la-mort-de-plusieurs-animaux-1066383026.html

Au Niger, des mines d'or temporairement fermées suite à la mort de plusieurs animaux

Plusieurs mines d'or dans le nord désertique du Niger ont été temporairement fermées, vendredi, après la mort de plusieurs dizaines d'animaux ayant bu des eaux... 05.05.2024, Sputnik Afrique

Face à des séries de morts d'animaux soudaines et massives et en l'absence de sécheresse et d'épidémie, les éleveurs d'une dizaine de villages situés autour de la commune de Tabelot ont présumé des effets néfastes sur leur bétail d'eaux rejetées par les puits d'exploitation d'une société chinoise. Almou Akoli, une habitante de Fasso, un autre village touché, dit avoir "perdu 16 animaux", tandis que ses "voisins ne comptent plus le nombre de leurs animaux décimés". Après les enquêtes de la gendarmerie et de la police dans les villages concernés, le ministère nigérien des Mines "a ordonné" la fermeture temporaire d'au moins quatre des sites miniers, a-t-on indiqué de source officielle.

