Les troupes russes ont libéré un autre village en république populaire de Donetsk

Progressant sur le front, l'armée russe a libéré le village d'Otcheretino en république populaire de Donetsk, a fait savoir ce 5 mai le ministère russe de la... 05.05.2024, Sputnik Afrique

Autres points clés du nouveau bilan quotidien de l’opération militaire: ▪️Les forces armées ukrainiennes ont perdu un autre char Abrams et deux blindés Bradley▪️Un stockage de missiles de fabrication occidentale a été détruit près d’Odessa, ainsi qu'un entrepôt de carburant et des ateliers de production de carburant pour fusées▪️La défense aérienne russe a abattu 20 drones ukrainiens et deux bombes guidées Hammer en une journée▪️Le groupement russe Ouest a amélioré sa situation le long de la ligne de front, repoussant six attaques▪️Le groupement Dniepr a frappé en une journée les concentrations d'effectifs de trois brigades des Forces armées ukrainiennes et a repoussé une contre-attaque▪️Le groupement Vostok a pris des positions plus avantageuses

