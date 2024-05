https://fr.sputniknews.africa/20240505/le-nigeria-mise-sur-le-beurre-de-karite-substitut-moins-cher-que-le-cacao-dont-le-prix-explose---1066377044.html

Le Nigéria mise sur le beurre de karité, substitut moins cher que le cacao dont le prix explose

Le Nigéria mise sur le beurre de karité, substitut moins cher que le cacao dont le prix explose

"Les experts estiment que le Nigéria pourrait produire deux fois plus de beurre de karité destiné à l'exportation", a déclaré la patronne de la Commission... 05.05.2024, Sputnik Afrique

Selon Nonye Ayeni, le Nigéria produit environ 400.000 tonnes de noix de karité. Ce chiffre en fait le premier producteur mondial, avec une part de 53 % de la production mondiale, devant le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Aujourd'hui, la filière est confrontée à des difficultés qui font que la majeure partie du karité nigérian est exportée sous forme d'amandes sans valeur ajoutée, ce qui réduit considérablement les recettes, a fait savoir la responsable.Il est prévu de développer l'ensemble de la chaîne de valeur, de la cueillette à la transformation, en passant par les exportations des produits finis. Les efforts seront menés avec le Centre pour la promotion des importations en provenance des pays en développement. Le beurre de karité est utilisé en confiserie pour rendre la pâte plus souple et constitue l'un des ingrédients de base pour la production dans les produits chocolatés.

