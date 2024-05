https://fr.sputniknews.africa/20240505/lalgerie-se-tourne-vers-lexploitation-du-lithium-1066383335.html

L'Algérie se tourne vers l'exploitation du lithium

L'Algérie se tourne vers l'exploitation du lithium

Les résultats de l'exploration de ce métal léger dans les régions de Tamanrasset et In Guezzam sont revenus positifs, a fait savoir le ministère de l'Énergie...

Suite à la prospection menée par des spécialistes algériens et chinois, le ministère souhaite "concrétiser" un projet d'exploration et de transformation de lithium.Avec un potentiel de milliards de dollars de recettes, la filière de lithium est en mesure de booster l'économie du pays.En plus du lithium, la prospection a confirmé la présence d'autres minéraux rares comme le tungstène, le niobium et le tantale.

