Israël ferme la chaîne qatarie Al Jazeera

Israël ferme la chaîne qatarie Al Jazeera

Le gouvernement a approuvé "à l'unanimité" l'arrêt des activités de la chaîne, a fait savoir sur X Benjamin Netanyahou. Peu après, le ministre israélien de la... 05.05.2024, Sputnik Afrique

Shlomo Karhi a reproché à la chaîne de "menacer la sécurité" de son pays. Il a ordonné la fermeture des bureaux d'Al Jazeera, la confiscation du matériel de diffusion et le blocage d'accès à son site Internet.La chaîne qatarie a condamné "cet acte criminel qui viole les droits de l'homme et le droit fondamental d'accès à l'information".La chaîne se dit prête à utiliser "toutes les voies légales disponibles par l'intermédiaire des institutions juridiques internationales pour protéger ses droits".Le parlement israélien avaient adopté début avril un projet de loi permettant aux autorités d'interdire la diffusion de contenus de médias étrangers et de fermer leurs bureaux dans le pays.

