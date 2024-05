https://fr.sputniknews.africa/20240505/du-jamais-vu-depuis-le-7-octobre-les-usa-ont-suspendu-lenvoi-de-munitions-a-israel-relate-axios-1066383208.html

Du jamais-vu depuis le 7 octobre: les USA ont suspendu l'envoi de munitions à Israël, relate Axios

Ce retard qui inquiète Tel Aviv serait lié à la détermination de Benjamin Netanyahou de mener une offensive dans la ville de Rafah, explique le média citant...

Mercredi dernier le chef de la diplomatie US a eu un entretien "difficile" avec le Premier-ministre hébreu au sujet de cette opération. En plus de Washington, de nombreux dirigeants et organisations internationales exhortent les autorités israéliennes à renoncer à ce projet, la ville abritant plus d'un million de Palestiniens déplacés. De son côté, M.Netanyahou martèle que son armée entrera dans Rafah avec ou sans l’accord de trêve avec le Hamas, car c'est la clé d'une victoire complète sur le mouvement.

