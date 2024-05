https://fr.sputniknews.africa/20240504/le-burkina-suspend-un-chantier-illegal-de-lambassade-de-france-a-ouagadougou-selon-laib-1066362470.html

Le Burkina suspend un chantier illégal de l'ambassade de France à Ouagadougou, selon l’AIB

Le Burkina suspend un chantier illégal de l'ambassade de France à Ouagadougou, selon l’AIB

Sputnik Afrique

Commencé en 2023 le chantier a pourtant bien avancé: trois blocs de bâtiments d'immeuble R+1 comprenant 28 logements ont été réalisés ainsi qu'une soute... 04.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-04T12:37+0200

2024-05-04T12:37+0200

2024-05-04T12:37+0200

burkina faso

ouagadougou

ambassade

france

construction

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/04/1066362302_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8aabc3c2d5276d641969a97b39cb5952.jpg

Cependant, la mission diplomatique française n’avait pas eu de permis de démolition ni de construction, note le média. L’autorisation de fourniture de carburant n'avait pas non plus été obtenue. Les sources de l'agence précisent que l'immunité diplomatique ne peut servir d’excuse à cette absence. Les entreprises impliquées et Total Burkina ont été auditionnées fin avril 2024, selon l’AIB. Toutes ont reconnu ne pas avoir vérifié les autorisations requises avant le démarrage des travaux.

burkina faso

ouagadougou

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

burkina faso, ouagadougou, ambassade, france, construction