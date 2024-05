https://fr.sputniknews.africa/20240503/un-journaliste-francais-explique-les-dessous-de-lidee-de-creer-une-force-de-reaction-rapide-de-lue-1066358490.html

Un journaliste français explique les dessous de l'idée de créer une force de réaction rapide de l'UE

"Cette force agira toujours non pas pour le bien des personnes", a déclaré à Sputnik Afrique le journaliste d'investigation français Jacques-Marie Bourget. 03.05.2024, Sputnik Afrique

Pour lui, l'idée avancée par Emmanuel Macron constitue "un moyen de transformer des militaires avec des canons et des fusils en sapeurs-pompiers".Selon le journaliste, "il suffit d'envoyer une ONG quelque part en Europe ou en Afrique où on a un besoin d'agir et l'ONG va déclarer qu'il y aura des tueries".

