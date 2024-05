https://fr.sputniknews.africa/20240503/plus-de-200-morts-dans-les-inondations-au-kenya-1066353382.html

Plus de 200 morts dans les inondations au Kenya

Le bilan des inondations depuis mars au Kenya a dépassé les 200 morts, a annoncé vendredi le ministère de l'Intérieur aux médias, alors que le pays se prépare... 03.05.2024, Sputnik Afrique

Des pluies torrentielles se sont abattues sur de nombreux pays d'Afrique de l'Est, entraînant des inondations et des glissements de terrain qui ont détruit les récoltes, emporté des maisons, et déplacé des centaines de milliers de personnes.Au moins 210 personnes sont mortes au Kenya "en raison des graves conditions météorologiques", a indiqué dans un communiqué le ministère de l'Intérieur. Un précédent bilan jeudi faisait état de 188 morts. Plus de 165.000 personnes ont été déplacées et 90 personnes sont portées disparues dans le pays.Le Kenya et la Tanzanie voisine, où au moins 155 personnes ont été tuées dans des inondations similaires, se préparent en outre à l'arrivée d'un cyclone, synonyme de nouvelles fortes précipitations. Les autorités tanzaniennes ont prévenu vendredi que le phénomène météorologique baptisé Hidaya "s'est renforcé pour atteindre le statut de cyclone à part entière" à 03H00 locales /00H00 GMT/ au moment où il était localisé à quelque 400 km du sud-est de la ville de Mtwara."Le cyclone Hidaya a continué à se renforcer, avec des vents atteignant 130 km/h", ont-elles indiqué dans un bulletin météo.

Actus

