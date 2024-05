https://fr.sputniknews.africa/20240503/lindonesie-et-larabie-saoudite-sopposent-a-la-saisie-des-actifs-russes-geles-rapporte-le-ft-1066358208.html

L'Indonésie et l'Arabie saoudite s'opposent à la saisie des actifs russes gelés, rapporte le FT

L'Indonésie et l'Arabie saoudite s'opposent à la saisie des actifs russes gelés, rapporte le FT

Sputnik Afrique

Les deux pays ont fait pression sur les capitales européennes pour les en dissuader, affirme le journal, citant des sources anonymes. 03.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-03T20:38+0200

2024-05-03T20:38+0200

2024-05-03T20:38+0200

indonésie

arabie saoudite

actifs

gel d'actifs

états-unis

financial times

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102299/38/1022993877_0:36:800:486_1920x0_80_0_0_9569b2491c935ee022263b637d8f8276.jpg

Selon l'édition, lors de la récente réunion des ministres des Finances du G20 au Brésil, les représentants de Riyad et Jakarta se sont montrés inquiets pour l'avenir de leurs propres avoirs en Occident. En effet, un tel précédent pourrait mettre en danger, non seulement les intérêts de tout pays en désaccord avec les capitaux occidentaux, mais aussi l’ordre juridique international. Or, le Président américain pousse ses alliés à trouver des moyens de mettre la main sur les quelque 260 milliards d'euros de réserves russes, rappelle le Financial Times. Cependant, ce dossier ne fait pas l'unanimité, le Japon, la France, l’Allemagne, l’Italie restant très prudents à cet égard. Ainsi, le ministre italien des Finances avait déclaré qu'il serait "compliqué" de trouver une base légale pour cette décision. Son homologue français avait pour sa part avancé que le fondement juridique n'existait tout simplement pas.

indonésie

arabie saoudite

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

indonésie, arabie saoudite, actifs, gel d'actifs, états-unis, financial times