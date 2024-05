https://fr.sputniknews.africa/20240503/les-protestations-des-etudiants-aux-usa-ne-faiblissent-pas-1066358356.html

Les protestations des étudiants aux USA ne faiblissent pas

Les protestations des étudiants aux USA ne faiblissent pas

Un total de 2.200 manifestants pro-palestiniens ont été arrêtés dans les manifestations, selon les informations d'Associated Press 03.05.2024, Sputnik Afrique

Les interpellations réaliséees dans les universités de Columbia (à New York) et de Californie (à Los Angeles) sont au centre de l'actualité US ces derniers jours. Jeudi, la police a démantelé par la force un campement érigé à l'université de Californie.Les médias américains mettent en avant la brutalité des forces de l'ordre. Ils signalent l'usage de balles en caoutchouc, contre lesquelles les manifestants ont tenté de se défendre avec des parapluies et des boucliers de fortune.L'agressivité des policiers a suscité de vives critiques de la part des militants et de leurs partisans, ainsi que de membres de la classe politique.La vague d'affrontements a envahi des dizaines d'autres campus à travers les États-Unis. Dans le même temps, les étudiants juifs et musulmans font état de leur inquiétude face à la montée en flèche de l'antisémitisme et de l'islamophobie depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

