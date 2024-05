https://fr.sputniknews.africa/20240503/les-eurodeputes-font-preuve-de-leur-colere-impuissante-en-ayant-adopte-une-resolution-antirusse-1066350434.html

Les eurodéputés font preuve de leur "colère impuissante" en ayant adopté une résolution antirusse

Pour rappel, le parlement européen a appelé le 25 avril à ne pas reconnaître les résultats des élections présidentielles en Russie.Cette résolution "ressemble... 03.05.2024, Sputnik Afrique

"On y trouve ici ‘une chasse aux sorcières’ contre les opposants politiques russes, des références à des sources inconnues dans les services de renseignement et des récits de publications bon marché", indique-t-il.De plus, deux passages indiquent où va l’UE, poursuit M.Logvinov."L’objectif est d’isoler les Européens ordinaires des sources alternatives d’information et de créer un vide informationnel". "Cependant, si aujourd’hui ils tentent de prendre pour cible le pays qui a libéré l’Europe de l’esclavage nazi, il est alors possible que tôt ou tard des ‘affrontements historiques‘ commencent au sein de l’Union européenne elle-même", conclut M. Logvinov.

