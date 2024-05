https://fr.sputniknews.africa/20240503/kremlin-lafrique-et-la-russie-sont-interesses-par-un-partenariat-militaire-et-vont-le-developper-1066351512.html

Kremlin: l'Afrique et la Russie sont intéressés par un partenariat militaire et vont le développer

Kremlin: l'Afrique et la Russie sont intéressés par un partenariat militaire et vont le développer

Cette réaction survient suite aux messages du Pentagone autour de la base au Niger hébergeant simultanément des militaires américains et des spécialistes... 03.05.2024, Sputnik Afrique

Des spécialistes russes étaient arrivés au Niger en avril pour former les forces locales à la lutte contre le terrorisme, comme l’a rapporté plus tôt un correspondant de cette agence russe d’information.Ils resteront dans la même base à Niamey que les militaires américains jusqu'à ce que les États-Unis retirent leur contingent, selon un représentant de la Défense US."Les Russes sont hébergés dans un complexe séparé et n'ont pas accès à l'armée, aux installations ou aux équipements américains", a-t-il précisé auprès de Sputnik.Auparavant, le Département d'État américain avait annoncé l'intention de Washington d'entamer un dialogue avec les autorités nigériennes sur le retrait des troupes de ce pays. Peu de temps après, le Pentagone annonçait qu'une partie du contingent allait se retirer du Tchad.

