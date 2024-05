https://fr.sputniknews.africa/20240503/exit-le-dollar-le-nigeria-et-linde-utiliseront-leurs-propres-monnaies-dans-les-echanges-bilateraux-1066357521.html

Exit le dollar: le Nigeria et l'Inde utiliseront leurs propres monnaies dans les échanges bilatéraux

Exit le dollar: le Nigeria et l'Inde utiliseront leurs propres monnaies dans les échanges bilatéraux

Sputnik Afrique

Les deux pays sont convenus de signer bientôt un accord ad hoc, ont signalé les parties à l'issue de la réunion du Comité conjoint du commerce à Abuja, relate... 03.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-03T19:06+0200

2024-05-03T19:06+0200

2024-05-03T19:06+0200

nigeria

afrique subsaharienne

inde

monnaie nationale

commerce

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/03/1066356332_0:0:408:230_1920x0_80_0_0_6dc3608af0e0db91cd83224673c66b85.jpg

Le règlement en devises locales doit permettre de renforcer les liens économiques entre les partenaires, précisent les délégations. Les pays prévoient également de créer un système d'interface de paiement unifié (UPI) pour les transactions en monnaies nationales. En outre, Abuja et New Delhi entendent coopérer dans plusieurs secteurs clés, dont la pharmaceutique, l'énergie, le pétrole brut et le gaz naturel, l'agriculture et la production alimentaire. Au Q4 2023, l'Inde s'est positionnée comme deuxième partenaire commercial du Nigeria, avec un chiffre d'affaires à hauteur de 1.101,47 milliards de nairas, ce qui représente 8,68% des exportations, selon le Bureau nigérian des statistiques (NBS).

nigeria

afrique subsaharienne

inde

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

nigeria, afrique subsaharienne, inde, monnaie nationale, commerce