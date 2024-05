https://fr.sputniknews.africa/20240503/du-franc-cfa-a-leco-cest-demander-aux-africains-de-choisir-a-quelle-sauce-ils-seront-manges-1066354603.html

Du franc CFA à l’Eco: "C’est demander aux Africains de choisir à quelle sauce ils seront mangés"

Du franc CFA à l’Eco: "C’est demander aux Africains de choisir à quelle sauce ils seront mangés"

Lors d’un entretien accordé à Radio Sputnik Afrique, le géopolitologue malien Adama Diabaté estime que l’Eco, la monnaie supposée remplacer le franc CFA, est... 03.05.2024, Sputnik Afrique

«Passer du franc CFA à l’Eco, c’est demander aux Africains de choisir à quelle sauce ils seront mangés» Sputnik Afrique Lors d’un entretien accordé à Radio Sputnik Afrique, le géopolitologue malien Adama Diabaté estime que l’Eco, la monnaie supposée remplacer le franc CFA, est un médicament périmé qu’on essaye de vendre aux Africains dans un emballage neuf. «Le franc CFA ou l’Eco, c’est le maintien à l’éternité de l’esclavage des Africains qui dure depuis 500 ans».

Le 29 juin 2019 à Abuja, au Nigéria, les chefs d’État de la Cedeao ont signé un texte entérinant la création de l’Eco dès 2020. Le 21 décembre à Abidjan, en Côte d’Ivoire, la France et les États membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont quant à eux signé un nouvel accord de coopération monétaire qui mettait fin au franc CFA au profit de l’Eco, dont le mode de fonctionnement était calqué sur celui du franc.Pour lui, "dans l’état actuel des économies africaines concernées par cette monnaie, il est beaucoup plus judicieux pour ces économies de collaborer sur des projets communs et intégrants de développement en ayant une monnaie commune souveraine. C’est le but de la monnaie annoncée par les chefs d’État des pays de l’Alliance des États du Sahel: Mali, Niger et Burkina Faso"."L’Afrique devrait saisir sa chance en s’arrimant avec détermination et intelligence à la nouvelle dynamique mondiale suscitée par les BRICS, afin de se donner toutes les chances de son épanouissement en tous points de vues", estime-t-il. Et de préciser: "Il faut sortir du diktat du franc CFA. C’est une monnaie imposée aux pays africains et qui les empêche de s’émanciper financièrement et économiquement". Néanmoins, selon lui, "il faut toujours avoir à l’esprit une chose importante : on ne se départit pas d’une puissance dominatrice pour tomber naïvement ou hâtivement dans l’escarcelle d’une nouvelle puissance. Il faudrait se battre bec et ongle pour défendre les intérêts des peuples africains".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Google Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

