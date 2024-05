https://fr.sputniknews.africa/20240503/cote-divoire-decouverte-dun-gisement-aurifere-de-classe-mondiale-dans-le-nord-du-pays-1066348666.html

Un gisement aurifère de "classe mondiale" a été découvert en Côte d'Ivoire

Au terme d'un entretien avec le chef de l'Etat ivoirien Alassane Ouattara, le président directeur général du groupe minier Montage gold, Martino De Ciccio, a annoncé la découverte d'un gisement de "classe mondiale", à plus de 600 kilomètres au nord d'Abidjan, rapportent des médias. Les travaux de construction de cette mine, d'une durée de vie estimée à 20 ans, devraient démarrer au "dernier trimestre de l'année 2024 et l'entrée en production en 2027", selon les mêmes sources. La mine "projet Koné" va mobiliser un investissement initial de 400 milliards de francs CFA et créer 4500 emplois directs et indirects sans compter le financement de projets sociaux en faveur des populations des localités de Kani et Dianra. Selon Martino De Ciccio, la capacité annuelle de traitement de l'usine du projet Koné sera de 11 millions de tonnes de minerai. La production d'or en Côte d'Ivoire est estimée à quelque 50 tonnes en 2023, loin derrière les principaux producteurs en Afrique tels que le Ghana, l'Afrique du sud, le Mali ou le Burkina Faso.

