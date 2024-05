https://fr.sputniknews.africa/20240503/ce-bastion-ukrainien-cle-dans-le-donbass-finirait-par-chuter-selon-un-haut-responsable-ukrainien-1066353993.html

Ce bastion ukrainien clé dans le Donbass finirait par chuter, selon un haut responsable ukrainien

La chute d’un bastion clé dans le Donbass ne serait q’une question de temps, selon un responsable ukrainien, selon le chef adjoint des renseignements... 03.05.2024, Sputnik Afrique

Le bastion ukrainien de Tchassov Yar détient les clés de l'avancée de la Russie vers les dernières grandes villes de la RPD sous le contrôle des forces ukrainiennes, selon le rapport.La situation pour l'Ukraine est désormais plus difficile qu'elle l'a jamais été depuis le début de l'opération militaire spéciale en février 2022, a ajouté M. Skibitsky. Elle pourrait encore se détériorer, selon lui."Notre problème est très simple: nous n’avons pas d’armes", conclut-il.Site stratégiqueDébut avril, l'armée russe est entrée dans la banlieue de Tchassov Yar, a déclaré à Sputnik Yan Gagine, conseiller du chef de la République populaire de Donetsk.Il a ajouté que le territoire était miné et qu'il y avait d'importantes fortifications dans la ville, construites par les Ukrainiens.L'armée russe est sur le point de prendre le contrôle des tirs sur toutes les routes d'approvisionnement des forces ukrainiennes près de Tchassov Yar et de perturber leur logistique, a-t-il ajouté.

