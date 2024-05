https://fr.sputniknews.africa/20240502/une-fillette-du-donbass-qui-saluait-des-avions-russes-voit-son-reve-exauce---video-1066345380.html

Une fillette du Donbass qui saluait des avions russes voit son rêve exaucé - vidéo

Une fillette du Donbass qui saluait des avions russes voit son rêve exaucé - vidéo

Sputnik Afrique

Une fillette de Donetsk qui, depuis le début de l'opération militaire spéciale russe, salue les avions et hélicoptères russes avec un drapeau tricolore, a pu... 02.05.2024

"Quand les hélicoptères et les avions ont commencé à voler, j'ai couru vers eux avec un drapeau russe", a déclaré à Sputnik Macha, une fillette de neuf ans originaire de Makeïevka, une banlieue de Donetsk, qui salue depuis deux ans les aéronefs russes survolant sa maison.Elle explique qu'elle voulait ainsi soutenir les pilotes. Les aviateurs ont remarqué la fillette et l'ont invitée à l'aérodrome. La fillette a pu pénétrer dans un cockpit et admirer la technologie des aéronefs.Elle a avoué qu'elle rêvait aussi de devenir pilote d'avion.

