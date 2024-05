https://fr.sputniknews.africa/20240502/panne-delectricite-geante-de-4-heures-au-kenya-1066346325.html

Panne d'électricité géante de 4 heures au Kenya

Panne d'électricité géante de 4 heures au Kenya

Une grande partie du Kenya a été plongée dans le noir ce 2 mai, pendant environ quatre heures. Le principal fournisseur du pays a annoncé en soirée avoir...

Une coupure de courant a touché la plupart du territoire kényan ce 2 mai. La crise a été en partie résorbée quatre heures plus tard, a annoncé ce jeudi, vers 21h30 heure locale (18h30 GMT), la Kenya Power and Lighting Company (KPLC), principal fournisseur du pays.La société avait signalé "une panne dans la plupart des régions du pays" à partir de 17h40 (14h40 GMT), l'expliquant par une "perturbation de l'approvisionnement en électricité".Ce blackout survient alors que le pays fait face à des inondations provoquées par des pluies diluviennes. Le sinistre a déjà fait au moins 188 morts et 165.000 déplacés.

