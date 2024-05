https://fr.sputniknews.africa/20240502/massacre-dodessa-il-sagissait-dune-operation-bien-planifiee-1066329578.html

Massacre d’Odessa: il s’agissait d’une opération bien planifiée

Massacre d’Odessa: il s’agissait d’une opération bien planifiée

Sputnik Afrique

L'incendie qui a entraîné la mort de 48 personnes dans la ville ukrainienne d'Odessa le 2 mai 2014, était une "opération planifiée" des autorités ukrainiennes... 02.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-02T09:56+0200

2024-05-02T09:56+0200

2024-05-02T09:56+0200

ukraine

odessa

maison des syndicats d'odessa

service de sécurité d'ukraine (sbu)

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/02/1058980763_0:538:1214:1221_1920x0_80_0_0_42bd274e819d6816a723a4efdad817ac.jpg

"En Ukraine, la version officielle est désormais qu'il s'agit d'un tragique engrenage qui a entraîné la mort de 48 personnes. Non, cela n’est pas vrai. Il s'agit d'une opération ciblée", a déclaré à Sputnik Vassili Prozorov.Comme preuve, ce transfuge ayant rallié la Russie cite un document daté de fin avril 2014, qui est tombé entre ses mains lorsqu’il servait dans le SBU, le service de sécurité d'Ukraine. Signé par le chef du service et adressé au Président ukrainien par intérim de l’époque, ce document énonçait des propositions visant à réprimer les manifestations dans le sud et l'est du pays.️Le 2 mai 2014, il y a 10 ans, le massacre d’Odessa a fait 48 morts et 250 blessés. Des rixes avaient éclaté entre des militants de l’Euromaïdan, rejoints par des ultras de clubs de football, et des protestataires au coup d’État contre le Président Viktor Ianoukovitch.

ukraine

odessa

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, odessa, maison des syndicats d'odessa, service de sécurité d'ukraine (sbu), opinion