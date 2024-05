https://fr.sputniknews.africa/20240502/le-retrait-des-troupes-americaines-du-niger-et-du-tchad-marque-la-fin-de-lere-neocoloniale-1066340863.html

Le retrait des troupes américaines du Niger et du Tchad marque la fin de l’ère néocoloniale

Le retrait des troupes américaines du Niger et du Tchad marque la fin de l’ère néocoloniale

Sputnik Afrique

Les peuples d'Afrique s'efforcent d'établir des relations constructives et non de poursuivre les aventures militaires et les intrigues politiques des... 02.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-02T16:33+0200

2024-05-02T16:33+0200

2024-05-02T16:33+0200

afrique subsaharienne

niger

tchad

états-unis

militaires

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/13/1066141924_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_d4ae7172380c50b7b5bbb4599491e507.jpg

"La stratégie américaine consistant à diviser le monde en commandements militaires est un paradigme de style colonial qui a enfin fait son temps", déclare Karen Kwiatkowski. Le retrait des troupes américaines du Niger et du Tchad marque la fin de l’ère néocoloniale, selon elle.Par ailleurs, Washington n’a pas une présence significative sur le continent, développe-t-elle.Selon les données disponibles, le nombre de soldats américains est d'environ 1.100 personnes au Niger et d'une centaine au Tchad.

afrique subsaharienne

niger

tchad

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, niger, tchad, états-unis, militaires