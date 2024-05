https://fr.sputniknews.africa/20240502/la-russie-a-prouve-quelle-prend-en-compte-les-interets-africains-1066342538.html

"La Russie a prouvé qu'elle prend en compte les intérêts africains"

Moscou prend en compte les intérêts africains, avance auprès de Sputnik un expert sud-africain, alors que la France exploitait ses anciennes colonies. De plus... 02.05.2024, Sputnik Afrique

L’objectif de la présence militaire occidentale en Afrique est d’empêcher les relations mutuellement bénéfiques entre les États africains et des pays comme la Russie ou la Chine, avance auprès de Sputnik Jean Donald Taladzi, analyste sud-africain."Les Français n'étaient pas là pour le terrorisme, mais pour les ressources. Qui a armé les terroristes? Ils voulaient empêcher d'autres pays, comme la Russie et la Chine, d'y investir. C'est ce qui a poussé certains pays d'Afrique de l'Ouest à décider de rompre les liens avec la France. La Russie a prouvé qu'elle prend en compte les intérêts africains", assure-t-il.️"La politique du 'davantage pour vous, rien de plus pour nous' doit cesser", poursuit-t-il.L'expert souligne le caractère exploiteur de la politique française à l'égard de ses anciennes colonies. Quant aux États-Unis, leurs contingents envoyés dans la région pour lutter contre le terrorisme n'ont pas accompli cette mission, selon lui.

