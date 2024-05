https://fr.sputniknews.africa/20240502/la-cedeao-appelle-le-burkina-faso-le-mali-et-le-niger-a-revenir-sur-leur-decision-de-retrait-1066331137.html

La CEDEAO appelle le Burkina Faso, le Mali et le Niger à revenir sur leur décision de retrait

La CEDEAO appelle le Burkina Faso, le Mali et le Niger à revenir sur leur décision de retrait

Sputnik Afrique

La CEDEAO invite le Burkina Faso, le Mali et le Niger à revenir sur leur décision de sortir de l’organisation. Cette déclaration a été faite à l’issue d’une... 02.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-02T10:47+0200

2024-05-02T10:47+0200

2024-05-02T10:47+0200

afrique subsaharienne

mali

burkina faso

niger

alliance des états du sahel (aes)

sahel

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104384/74/1043847426_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_41b382fc5936b34ce45b82b3e50aaccc.jpg

"Nous exprimons des inquiétudes face à la déclaration faite par le Burkina Faso, le Mali et le Niger de leur intention de se retirer de la Communauté", avance le président du Conseil des Sages de la CEDEAO dans un communiqué.L’organisation invite ces trois pays à "reconsidérer leur position dans l’intérêt de l’unité de la Communauté". ️Le Conseil des Sages évoque également "les ingérences géopolitiques croissantes dans la région et la vulnérabilité des États membres", demandant à l’organisation de "prendre des mesures urgentes". En janvier, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé leur sortie "sans délai" de la CEDEAO. En 2023 ils ont par ailleurs formé l’Alliance des États du Sahel (AES) et fondé une force conjointe pour lutter contre les groupes terroristes.

afrique subsaharienne

mali

burkina faso

niger

sahel

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, mali, burkina faso, niger, alliance des états du sahel (aes), sahel