https://fr.sputniknews.africa/20240502/la-capitale-de-la-rdc-a-accueilli-la-marche-commemorative-du-regiment-immortel-1066337459.html

La capitale de la RDC a accueilli la marche commémorative du Régiment immortel

La capitale de la RDC a accueilli la marche commémorative du Régiment immortel

Sputnik Afrique

Des dizaines de personnes ont défilé le 1er mai à Kinshasa avec des photos de proches qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. L'événement se tient... 02.05.2024, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

république démocratique du congo (rdc)

kinshasa

régiment immortel

défilé

seconde

urss

crimes nazis

Le cortège fêtait le 79e anniversaire de la victoire. Parmi les participants figuraient des Russes vivant en RDC, des employés de l'ambassade russe, des membres russes de la mission onusienne, des diplômés locaux des universités soviétiques et russes, ainsi que des Congolais. Le cortège était mené par l'ambassadeur Alexeï Sentebov.️Le Régiment immortel est une tradition russe de longue date. Organisé dans toutes les villes russes, il célèbre le Jour de la Victoire de l’URSS contre l’Allemagne nazie dans la Grande Guerre patriotique de 1941-1945. Son but est de préserver la mémoire de la génération qui a vécu cette guerre.De plus, toujours le 1er mai, une exposition d'affiches militaires a ouvert ses portes à Kinshasa.

2024

