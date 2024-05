https://fr.sputniknews.africa/20240502/kiev-constate-que-la-russie-est-plus-efficace-dans-son-effort-de-guerre-que-loccident-1066333480.html

Kiev constate que la Russie est "plus efficace dans son effort de guerre" que l’Occident

La déclaration a été faite par le chef de la diplomatie ukrainienne dans une interview au magazine Foreign Policy. 02.05.2024, Sputnik Afrique

"Quand je regarde ce que la Russie a accompli en rétablissant la production de la base industrielle de ses défenseurs et ce que l’Occident tout entier a réalisé jusqu’à présent, nous devons faire face à la vérité et reconnaître que la Russie est plus efficace dans son effort de guerre", a dit Dmytro Kuleba.️Les alliés de l’Ukraine sont "en retard, malgré leurs efforts", a-t-il expliqué. Les armes occidentales ne sont pas fournies dans les volumes requis par les autorités ukrainiennes, le manque de munitions se fait sentir, selon lui.

