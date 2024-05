https://fr.sputniknews.africa/20240502/egountchi-behanzin-une-revolution-panafricaine-balaye-en-ce-moment-tout-le-continent-1066332664.html

Egountchi Behanzin: "Une révolution panafricaine balaye en ce moment tout le continent"

Egountchi Behanzin: «Une révolution panafricaine balaye en ce moment tout le continent» Sputnik Afrique La troisième édition du forum international de la jeunesse «Russie-Afrique: quelle est la prochaine étape?» a été marquée par la présence d'Egountchi Behanzin, Président de la Ligue de Défense Noire Africaine (LDNA). Dans une interview exclusive pour Zone de Contact, il a partagé sa vision de l’Afrique de demain.

"Les prochaines étapes de la lutte sont nombreuses. Tout d'abord, nous sommes engagés dans une sensibilisation parce que nous sommes en train d'exiger la même chose de l'occupant américain et de ses bases militaires. Nous sommes en train de demander à notre peuple de chasser l'occupation américaine des terres africaines parce que nous sommes aujourd'hui engagés dans une lutte d'autodétermination et de libération totale. C'est une lutte souveraine, c'est une lutte de survie et on ne peut plus faire marche arrière", a déclaré à Sputnik Afrique l'activiste panafricain."Ça démontre aussi qu'avec le panafricanisme aujourd'hui, cette révolution panafricaine qui balaye tout en ce moment sur le continent, met une peur énorme chez certains dirigeants qui sont en train d'anticiper auprès de leur peuple pour se libérer un peu de la pression de l'occupation et du néo-colonialisme de la France à travers ses bases militaires", a déclaré le président de la LDNA sur la recommandation du Dialogue National gabonais de fermeture de la base française à Libreville.Retrouvez également dans cette émission:-Maikoul Zodi, coordinateur de la branche nigérienne du collectif Tournons la page sur le Niger qui souhaite voir la Russie former ses militaires.-Anna Traoré, rectrice de l’université des Sciences sociales et de Gestion de Bamako ainsi qu’Ousmane Dramé, président de l’Université privée Ahmed Baba sur leurs attentes en matière de coopération avec la Russie dans le domaine de l’éducation.-Lui Francois, directeur de la fondation caritative Way to Success, sur la question du remplacement du Franc CFA en Afrique de l’Ouest.-Sylvestre Ilboudo, journaliste burkinabé et rédacteur en chef d’Actuel Média Burkina, sur la suspension de Voice of America et de la BBC au Burkina Faso.-Dr Aly, dit Agali Welé, vice-président du Bloc pour le redressement et le développement du Mali sur les dernières prévisions économiques du FMI qui placent le Burkina Faso à la quatrième place des économies de la zone CFA.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

