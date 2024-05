Deux lanceurs HIMARS détruits en 24 heures - vidéo

"L'opération tactique, les troupes balistiques et l'artillerie russes ont anéanti deux lanceurs de HIMARS, un atelier de production de missiles et de munitions et un dépôt de roquettes et d'obus ukrainiens au cours de ces dernières 24 heures. Les troupes russes ont frappé des effectifs et des équipements militaires ennemis dans 117 zones", a indiqué le ministère dans son bilan.