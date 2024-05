https://fr.sputniknews.africa/20240502/des-su-25-russes-empechent-la-rotation-de-troupes-ukrainiennes---video-1066345062.html

Des Su-25 russes empêchent la rotation de troupes ukrainiennes - vidéo

La Défense russe a mis en ligne une nouvelle vidéo montrant la sortie de combat d'avions d'attaque au sol Su-25 dans la zone de l'opération spéciale. 02.05.2024, Sputnik Afrique

Des avions d'attaque au sol Su-25 des Troupes aérospatiales russes ont anéanti du matériel et des effectifs de l'armée ukrainienne, a annoncé ce jeudi 2 mai le ministère russe de la Défense, qui joint une vidéo de cette mission.Après avoir tiré leurs roquettes et largué des leurres thermiques pour éviter une riposte au missile, les appareils ont regagné leur base. Selon les éclaireurs, la frappe a permis d'anéantir des équipements spéciaux et des effectifs ennemis.Les avions ont également détruit un hangar abritant des équipements de l'armée ukrainienne, a ajouté le ministère.

