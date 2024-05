https://fr.sputniknews.africa/20240502/des-lrm-russes-perturbent-les-voies-dapprovisionnement-de-larmee-de-kiev---video-1066341743.html

Des LRM russes perturbent les voies d'approvisionnement de l'armée de Kiev - vidéo

Des unités et du matériel ukrainiens ont été mis à mal sur l'axe de Koupiansk par les tirs de lance-roquettes multiples Ouragan, rapporte la Défense russe qui... 02.05.2024, Sputnik Afrique

Des équipages du groupement Ouest russe ont frappé une concentration d'équipements et des unités ukrainiens sur l'axe de Koupiansk, a annoncé ce jeudi 2 mai le ministère russe de la Défense.La reconnaissance aérienne a permis d'identifier la cible. Depuis les airs, il était possible de remarquer les déplacements fréquents de troupes et de matériel.La longue portée des Ouragan permet de les utiliser pour mener des opérations de contre-batterie efficace et d'attaquer les positions arrières de l'ennemi, perturbant ainsi les routes d'approvisionnement, explique la Défense sur sa chaîne Telegram.

2024

