Washington met son échec en Ukraine sous le tapis, selon un ex-conseiller du Pentagone

Washington met son échec en Ukraine sous le tapis, selon un ex-conseiller du Pentagone

Les États-Unis ont été humiliés dans leur confrontation avec la Russie et tentent de cacher leur échec en Ukraine, estime Douglas MacGregor, ancien conseiller... 01.05.2024, Sputnik Afrique

La Maison-Blanche ne veut pas admettre ses erreurs dans la crise ukrainienne, a déclaré ce 1er mai Douglas MacGregor, ancien conseiller du Pentagone et colonel américain à la retraite.Washington et l'Otan "se sont ridiculisés" dans cette confrontation, qui débouchera probablement sur la création d'une zone démilitarisée sur le territoire de l'Ukraine, avait-il souligné le 24 avril.Plusieurs observateurs ont déjà souligné que l'Occident ne se faisait plus d'illusions sur le conflit en Ukraine. Washington et ses alliés "ont compris que la guerre était perdue", en particulier après l'échec de la contre-offensive ukrainienne, expliquait récemment à Sputnik Afrique Alain Corvez, colonel de l'armée française à la retraite.

