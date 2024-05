https://fr.sputniknews.africa/20240501/un-pas-vers-la-restauration-de-notre-edifice-commun-le-dialogue-national-cloture-au-gabon-1066318479.html

"Un pas vers la restauration de notre édifice commun": le dialogue national clôturé au Gabon

Les consultations ont eu lieu du 2 au 30 avril, près de 700 acteurs y ont participé. 01.05.2024, Sputnik Afrique

“Le dialogue est un essai réussi, nous avons fait un pas vers la restauration de notre édifice commun", a déclaré Brice Clotaire Oligui Nguema, président gabonais de transition, selon un communiqué de la présidence du pays. Il a reçu un rapport à l’issue de dialogue national inclusif. Les consultations ont eu lieu du 2 au 30 avril, près de 700 acteurs y ont participé.Les auteurs du rapport "ont ainsi identifié les défis et les opportunités du pays, proposé des solutions durables aux problèmes posés afin de redéfinir les institutions du pays et jeter les bases d’un nouveau pacte social, économique et politique", selon le communiqué. La durée de la transition est maintenue à 2 ans avec un an de sursis en cas de force majeure, relate Africanews.Le calendrier post-dialogue prévoit la mise en place d'une assemblée constituante qui va permettre de rédiger la future constitution du pays. Elle sera soumise à un référendum en juin.

